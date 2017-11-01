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Ehliyetsiz okul servisi şoförüne para cezası

Marmaris'te trafik polislerince öğrenci servis minibüslerine yönelik yapılan denetimlerde, durdurulan aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı.

01.11.2017 - 15:13
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi'nde öğrenci taşıyan servis minibüslerini denetledi.

Polis, 29 okul servisinin şoförüne, trafik kurallarına uydukları için teşekkür etti. Denetimlerde polis, N.S.'nin kullandığı 48 S 1543 plakalı ilkokul çocuklarını taşıyan öğrenci servis minibüsünü durdurdu.

18 YERİNE 28 ÖĞRENCİ

Minibüste yapılan incelemede, yasal mevzuatlara göre 18 kişi taşıması gerekirken 28 kişi olduğu tespit edildi. Öğrenci servis şoföründen evraklar istendi. Polise evrakları vermemekte direnen N.S.'nin, bir süre sonra nedeni ortaya çıktı.

Ehliyetsiz okul servisi şoförüne para cezası

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONMUŞ

Şoförün bir süre önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Polis, çağırdığı başka servis minibüsler ile öğrencileri okudukları Evren Paşa İlköğretim Okulu'na gönderdi.

Ehliyetsiz okul servisi şoförüne para cezası

SERBEST BIRAKILDI

Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirilen N.S.'nin yapılan incelemesinde alkolsüz olduğu tespit edildi. N.S.'ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan bin 563 lira ve minibüs ruhsat sahibi N.B.'ye yetkisiz araç kullandırmak suçundan bin 563 lira para cezası kesildi. Yapılan işlemler ardından N.S. ve ruhsat sahibi N.B. serbest bırakıldı.

Ehliyetsiz okul servisi şoförüne para cezası

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