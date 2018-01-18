Okul sığınağını oyun parkına dönüştürdüler

Iğdır kent merkezindeki Aşağıerhacı Mahallesi'nde bulunan Şehit Öğretmen Şevki Akgün Okulu'ndaki öğretmenler, memleketlerinin yanı sıra sosyal medya hesapları ve hayırsever aracılığıyla öğrencileri için oyuncak kampanyası başlattı.



Kısa sürede birçok şehirden gönderilen oyuncakları okulda toplayan öğretmenler, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle okulun sığınak bölümünü oyun parkına dönüştürmek için işe koyuldu.

ÖĞRENCİLER, BOŞ VAKİTLERİNDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENİYOR

Hafta sonları ve okuldan arta kalan zamanlarında bir araya gelip hummalı bir çalışma yapan öğretmenler, okulun sığınağını boyayıp çeşitli figürler çizerek burada öğrencileri için bir oyun parkı oluşturdu.



Öğrenciler, teneffüste ya da serbest etkinlik saatlerinde oyun parkında gönüllerince vakit geçiriyor.



Okul Müdürü Erkan Çiğdem, başlatılan projenin çevreden gelen olumlu dönüşlerle başarıya ulaştığını söyledi.



Öğretmenler olarak uzun zamandır böyle bir çalışma yapmayı planladıklarını aktaran Çiğdem, "Bundan iki yıl önce altyapısını başlattık, oyuncak toplamaya başladık. Bir kısım oyuncağı öğretmenlerimizin kendi çabalarıyla, kendi illerinde veya iş adamlarının desteğiyle temin edebildik. Daha sonra Emniyet Müdürlüğünün yürütmüş olduğu Kanka Oyuncakhanesi'nin malzemelerini Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden yaptığımız çalışmalarla okulumuza kazandırdık." dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZ KARINCA GİBİ ÇALIŞTI"

Kampanyaya yoğun ilgi gösterilmesi üzerine planlanadan daha büyük bir alanın oyun parkına çevrildiğini belirten Çiğdem, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burası atıl bir durumda, okulun sığınak bölümüydü. Yaklaşık 15 günde öğretmen arkadaşlarla burayı renklendirdik, öğretmen arkadaşlarımız her gün okul çıkışında, hafta sonları temizlik, oyuncak kolilerinin açılması, dizaynın yapılması gibi konularda karınca gibi çalıştı. Güzel bir çalışma olacağına inanıyoruz. Eğitim ve öğretim derken önce eğitim diyoruz. Öğrencilerimiz derslerini daha sağlıklı işleyebilmeleri için oyun etkinliklerini oyuncak atölyemizde gerçekleştirecek. Bu çalışmanın eğitime yansımasını, çocukların okula olan sevgisi ve alışkanlıklarının artmasını amaçladık."

"AMACIMIZ OKULU SEVDİRMEK"

Müzik öğretmeni Cansu Ergül ise "Dönem başından beri oyuncaklarımızı topluyoruz, memleketlerimizden, evlerimizden getirdiğimiz oyuncaklarla burada bir oyuncak kulübü kurduk. Emniyetin Kanka Oyuncakhanesi'nden de oyuncaklar geldi. Öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyoruz. Umarım onlar da mutlu olur. Amacımız öğrencilerin okula severek, isteyerek, mutlu olarak girip mutlu olarak çıkmasını sağlamak." diye konuştu.