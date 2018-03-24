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Okul yoluna tuzaklanan bombayı görevli fark etti

Şanlıurfa Eyyübiye'de okul yoluna tuzaklanan parça tesirli el yapımı patlayıcı belediyenin temizlik görevlisi tarafından bulundu. Bomba uzmanları patlayıcıyı imha etti.

DHA | 24.03.2018 - 16:11..
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Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik görevlisi Mehmet Mengi, sokak üzerinde temizlik yaptığı sırada Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi yolu üzerinde, kablolara sarılı telsizi ve paketi fark etti.

ÇOCUKLARI UZAKLAŞTIRIP, HABER VERDİ

Bunun üzerine çevredeki parkta oynayan çocukları bölgeden uzaklaştıran Mengi, polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, düzeneğin tank mayınıyla güçlendirilmiş bomba olduğu tespit etti. Bölgede alınan önlemin ardından  el yapımı parça tesirli bomba, fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Okul yoluna tuzaklanan bombayı görevli fark etti

OPERASYON BAŞLATILDI

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, bombanın öğrenci giriş ve çıkışları sırasında veya polislerin ihbar üzerine bölgeye geldiği sırada patlatılacağı yönünde bilgilere ulaştı. İmha edilen bombanın parçaları incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, polis bombayı okul yoluna bırakan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

Okul yoluna tuzaklanan bombayı görevli fark etti



Okul yoluna tuzaklanan bombayı görevli fark etti



Okul yoluna tuzaklanan bombayı görevli fark etti



Okul yoluna tuzaklanan bombayı görevli fark etti




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