Okula başlamadan çocuğunuzu İngilizce için hazırlayın

Artık çocuklar ikinci bir dil öğrenmeye sanıldığı kadar geç başlamıyorlar. Anaokullarında, sosyal gruplarda İngilizce derslerini oyunlarla, çeşitli aktivitelerle keyifli bir şekilde öğreniyorlar.

ERKEN YAŞTA İNGİLİZCE ÖĞRENMEK

İngilizce eğitim için uygun yaş grubu nedir? Yabancı dil eğitimi 3 yaşından önce başlandığı zaman etkili oluyor. Bir dilin etkin bir biçimde kullanımı 4 yaş itibariyle mümkün oluyor fakat 3 yaş öncesi çocuklar bir yabancı dile ne kadar fazla maruz kalırlarsa bu dili öğrenmeleri o kadar kolay oluyor.

0-3 yaş arasındaki bebekler ana dilleri dışında farklı bir dile maruz kaldıklarında “aynı anda öğrenme” denilen yöntem sayesinde her iki dili birden öğrenebiliyorlar.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Doğumdan itibaren yabancı dil eğitimi, en azından bebeği öğretilmek istenen dille buluşturarak, onunla konuşarak ve müzik dinletilerek başlatılabiliyor. Bebeklere söylenebilecek ya da dinletebilecek İngilizce ninni bile onların bu dili hafızalarına kaydetmelerini sağlıyor.

0-3 YAŞIN ÖNEMİ

Küçük yaşta öğrenmenin etkili ve önemli olduğunu belirten Psikoloji Danışma ve Rehberlik PDR Uzmanı Ferhan Uz Güçlü, "İngilizce eğitime 0-3 yaş arasında başlanması uygun görülüyor. Fakat eğitime bu yaşlarda başlanmasa bile çocuk 5 yaş döneminde yabancı dil konuşulan bir anaokuluna gittiğinde, daha önce dil öğrenmeye başlayan çocuklarla arasındaki fark hızla kapanabiliyor." dedi.





ÖĞRENMEDE NELER ETKİLİ OLUR

Çocuklara İngilizce öğretmede kullanılan yöntemler yaşa göre farklılık gösteriyor. Çocuklar, duyduklarını tekrar ve taklit yoluyla öğreniyorlar. Televizyon, radyo gibi işitsel kaynaklar bunda etkin rol oynayabilir. İngilizce çizgi film izlemek yabancı dil öğrenim konusunda etkili olabilir.

YAPILABİLECEKLER ETKİNLİKLER

Çocuklara daha hızlı ve kolay biçimde İngilizceyi öğretmek istiyorsanız, çalışmanızı 7 madde halinde hayata geçirebilirsiniz.

Gösteri, Soru-cevap, Drama ve rol yapma, Pandomim, İkili çalışmalar/grup çalışmaları, Benzetim, Storytelling

KONUŞMA YOLUYLA EĞİTİM

PDR Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, "Küçük çocuklara yabancı dil öğreniminde sevdikleri şeyler üzerinde hareket edilmesi en iyi yöntem olarak kabul edilmektedir. İzledikleri filmler, dinledikleri müzikler hafızalarında yer ederek öğrenimi kolaylaştırır. Bunların dışında aileler çocuklarıyla konuşma yoluyla da çocuklarına yabancı dil eğitiminde destek olabilirler. Bunu oyun haline getirerek eğlenceli ve öğretici bir süreç hazırlayabilirler." diye ifade etti.







