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Okular başladı, uzmanlardan ilk hafta için öneriler

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken, okula ilk kez adım atacak olan çocuklar zorluklar yaşayabiliyor. Uzmanlar ilk haftada ailelere önerilerde bulundu.

Özel Haber | 17.09.2018 - 11:52..
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Okula ilk kez adım atan öğrenciler için ilk ders zili ürkütücü olabiliyor. Ailesinden ayrılmak istemeyen çocuklar zorluklar yaşayabiliyor, okulun ilk günleri zorlayıcı olabiliyor.

İLK GÜNÜN ZORLUĞU

Çocukların önce ailede, ardından okulda sosyalleştiğini ifade eden Uzman Psikolog Selin Karabulut, "Çocuğun okula alışması sürecinde ebeveynlerine ve çevresindekilere oldukça önemli görevler düşüyor. Aileden çıkıp farklı sosyal çevreye adım atmak ve o çevrenin bir parçası haline gelmek henüz oyun döneminden çıkmamış bir çocuk için zorlayıcı olabilir. Bu ilk gün krizlerinin çözümü olayı doğal karşılamak ve sabırla beklemekten geçiyor. Bu dönemde çocuğunuza zaman tanıyın." ifadesini kullandı.

Okular başladı, uzmanlardan ilk hafta için öneriler

Selin Karabulut, çocuğun okula alışması sırasında dikkat edilecek noktaları sıraladı

ÇOCUKLARINIZA OKULU ANLATIN

Okulun ilk günlerinde anne-baba sakin ve soğukkanlı olmalı. Çocuğun da bu tepkilere bakarak aynı kaygıyı ve paniği yaşayabileceği unutulmamalı.

Çocuğu en iyi tanıyan ebeveynleridir. Bu yüzden anne ve baba, çocuğu sakinleştirici yollar denemeli.

Çocuk okulda ilk kez başka yetişkinler ve yaşıtlarıyla karşılaşabilir. Aileler, okul başlamadan önce çocuklarına okulu anlatmalı, mümkünse öncesinde birkaç küçük ziyarette bulunmalı.

Okular başladı, uzmanlardan ilk hafta için öneriler

ÇOCUK CESARETLENDİRİLMELİ

Çocuğun okula gitmesi konusunda ailenin her üyesi tutarlı bir tutum takınmalı ve çocuğu cesaretlendirmeli. Çocukla her zaman açık ve anlaşılır konuşulmalı; korkuyorsa nedenleri ve endişeleri üzerinde yoğunlaşılmalı. Konuşmada kesinlikle aşağılayıcı ve küçük düşürücü bir tavır takınılmamalı.

Çocuklar anne-babadan, evden ayrılma ve bilinmezliğin verdiği kaygı sebebiyle korkar. Çocuğa, "Seni anlıyorum ve sana bunun için kızmıyorum" mesajının verilmesi gerekir.

Okular başladı, uzmanlardan ilk hafta için öneriler

ÖĞRETMENLE İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI

Çocuklar için en önemli şey güvendir. Anne ve babaların da çocuğa güven vermesi gerekir. “Buradayım”, “Çıkışta seni alacağım”, “Beni göreceksin”, “Kapıda olacağım” gibi cümleler, çocuğu sakinleştirebilir.

Başka çocukların “İyi örnek” olarak gösterilmesi olumlu sonuçlar doğurmaz. Anne ve babalar karşılaştırıcı bir tutum içinde olmamalıdır. Okulun ilk günlerinde ve sonrasında okul ve öğretmenle iş birliği içinde olunması önemlidir. Bunların dışında hala çocuk aşırı bir korku yaşıyorsa mutlaka profesyonel yardım alınmalıdır.

Okular başladı, uzmanlardan ilk hafta için öneriler

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