Okulda başına çanta asma kancası saplandı

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda öğle saatlerinde, 9 yaşındaki Muhammet Furkan Yıldırım teneffüste arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybederek düşünce başına sıranın kenarında bulunan çanta asma kancası saplandı.
KANCANIN BİR KISMI BAŞINDA KALDI
Öğretmenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekibi okula geldi. İtfaiyenin kancayı kesmesinin ardından 112 Acil ekibi öğrenciye müdahalede bulundu. Muhammet Furkan Yıldırım kancanın başında kalan kısmı ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.