taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.300
USD
3,5734
EURO
4,1926
ALTIN
146,44
PETR
56,2800

Okulda başına çanta asma kancası saplandı

Kocaeli'de dengesini kaybederek düşüp başına kanca saplanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

05.10.2017 - 14:36
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda öğle saatlerinde, 9 yaşındaki Muhammet Furkan Yıldırım teneffüste arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybederek düşünce başına sıranın kenarında bulunan çanta asma kancası saplandı.

Okulda başına çanta asma kancası saplandı

KANCANIN BİR KISMI BAŞINDA KALDI

Öğretmenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekibi okula geldi. İtfaiyenin kancayı kesmesinin ardından 112 Acil ekibi öğrenciye müdahalede bulundu. Muhammet Furkan Yıldırım kancanın başında kalan kısmı ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okulda başına çanta asma kancası saplandı

Okulda başına çanta asma kancası saplandı

Okulda başına çanta asma kancası saplandı

İlginizi Çekebilir
Bartın'da şüpheli poşetten kadın çantası çıktı
Bartın'da bir banka şubesinin önündeki çöp kutusunun yanına bırakılan mağaza poşeti, tedirginlik yarattı.
Özel İletişim Vergisi tek oran olarak düzenlendi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Özel İletişim Vergisi'nde yapılan değişiklikleri açıkladı.
Güvenlik güçlerine İHA takviyesi
Silahsız ve silahlı İHA'larla son 9 ayda düzenlenen 562 operasyonda 1853 terörist öldürüldü.
Rize'de kartpostallık görüntüler
Rize'nin yüksek kesimlerine önceki gün yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

451
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

126
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

120
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

189
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

273
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

115
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

174
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM