Okulda kuaför hizmeti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, yaptığı açıklamada, ilçeye uzak ve kuaföre gidemeyen kız öğrenciler için okullara bayan kuaförü götürdüklerini söyledi.

"KIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN SAÇ BAKIMI YAPTIRDIK"

Erkek öğrenciler için bir süre önce benzer hizmeti sunduklarını belirten Küçükali,"Şimdi de kız öğrencilerimizin saç bakımlarını yaptırmak için bayan kuaförleri okullarımıza götürüyoruz. Bu kapsamda ilçemize bağlı Evrenköy'de bulunan ortaokulda okuyan kız öğrencilerimizin saç bakımını yaptırdık. Bazı kız öğrencilerimiz ilk defa bayan kuaförle tanıştı. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk her şeye değer" ifadelerini kullandı.

"ÇOZUKLAR ÇOK MUTLU OLDU"

Çocuklara kuaför hizmeti veren Ceylan Satılmış da öğrencilerin çoğunun saç kesimlerinin ailelerince yapıldığını anlatarak, "Onları düzeltiyoruz. Çocuklar mutlu oldu, bizler de mutlu olduk." dedi. Okulun 6'ncı sınıf öğrencilerden Melike Altuntaş ise ilk defa saçlarını kuaförün yaptığını dile getirerek, saçlarına fön çektirdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi. Daha önce saçıyla annesinin ilgilendiğini aktaran Altuntaş, "Kuaförün okula geleceğini duyunca ben de annem de sevindik. Hayatımda ilk defa kuaföre geldim" diye konuştu.