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Okullar 17 Eylül'de açılacak

Yeni eğitim öğretim yılı, 17 Eylül Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 13:01..
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 17 Eylül Pazartesi açılacak.

İKİNCİ KANAAT DÖNEMİ 4 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise, 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

Okullar 17 Eylül'de açılacak

UYUM EĞİTİMİ YAPILACAK

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkı amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

Okullar 17 Eylül'de açılacak

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