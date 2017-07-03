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Okullar 7 ayda 350 ton atık pil topladı

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğince okullar arasında düzenlenen yarışmayla 7 ayda 350 ton atık pil toplandığı bildirildi

03.07.2017 - 11:13
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pil

TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık pil konusunda Türkiye'deki tek yetkili kuruluş olan TAP tarafından geçen yıl ülke genelinde 720 ton atık pil toplandığını hatırlattı.

Bunun 325 tonunun okul kampanyalarından sağlandığını belirten Bahar, bu yıl da Türkiye genelinde düzenledikleri "Okullarda Atık Pil Yarışması"yla gençlerin farkındalığının artırıldığını anlattı.

"HEDEF YIL SONUNA KADAR 800 TON ATIK PİL"

Bahar, yarışmanın 1 Ekim 2016'da başlayıp 30 Nisan 2017'de sona erdiğini anımsatarak, "Bu yıl nisan ayı itibariyle biten kampanyanın sonucuna göre 350 ton atık pil topladık. Okullarda sağladığımız yüzde 10'a yakın artışın, Türkiye çapında da sağlanacağını bekliyor, yıl sonu itibarıyla Türkiye çapındaki toplam atık pil toplama miktarımızın 800 tonu aşmasını umuyorum." diye konuştu.

Atık pilde sürekli artış gösteren rakamlara ulaşmada okulların payının büyük olduğuna dikkati çeken Bahar, bu konudaki duyarlılığın arttığını dile getirdi.

Bu çerçevede TAP olarak eğitim ve kampanyaların sürdürüleceğini ifade eden Bahar, "Geleceğin Türkiye'sinde atık pil kavramını yerleştirmek için çocuklarımıza, dolayısıyla okullarımıza da büyük görevler düşüyor." dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ VE OKULLARIMIZI KUTLUYORUM"

İl ve ilçelerden yarışmaya katılarak dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verildiğini belirten Bahar, şunları kaydetti:

"Okullardan atık pili belediyeler topluyor. Her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul, tarafımızdan ödüllendiriliyor. Ayrıca her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir sayısı ve dolayısıyla okul sayısı da artıyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz yarışmada 350 ton atık pil toplayan öğrencilerimizi ve okullarımızı kutluyorum."

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