Okullara afet eğitimi dersi olsun önerisi

Gençlerde ve çocuklarda farkındalık oluşturmak için tüm eğitim düzeyinde okullarda afet eğitiminin zorunlu ders olması önerildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin koordinatörü Serhat Yılmaz, gelecek nesillerde afetlere yönelik farkındalık ve bilinç kazandırılması adına ilk, orta, lise ve üniversitede afet eğitiminin zorunlu ders olması gerektiğini belirtti.

"ZARARLARDAN KORUNABİLMEK İÇİN SİSTEM LAZIM"

Üniversite eğitiminden sonra iş yaşantısına atılacak olan vatandaşların, iş yerlerinde ve evlerinde afet risklerini dikkate alacağını ve yetiştireceği nesillerde de afet farkındalığının kendiliğinden oluşacağını ileri süren Serhat Yılmaz, "Bu şekilde afetin sadece deprem, sel, heyelan olmadığı, su ve enerji israfının, karbon salınımının, çevre kirliliğinin, bilinçsiz antibiyotik kullanımının ve daha birçok benzer sorunun da afet etkileri oluşturabileceği kavranabilir. Üstelik afetlerin sadece bir bölgede yaşayanların sorunu olunmadığı gibi neden olacağı zararlardan da tüm bölgelerin korunabilecek bir sistemin oluşması sağlanabilir" diye konuştu.

"DERSİN ZORUNLU OLMASI ŞART"

Serhat Yılmaz, "ilköğretimden başlayarak üniversite eğitiminde devam edecek şekilde afetlere hazırlık, bireysel ve kurumsal düzeyde afet yönetimi derslerinin zorunlu olması şart" diye konuştu.





