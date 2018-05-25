taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.866
USD
4,7195
EURO
5,5111
ALTIN
198,00
PETR
76,7500

Okullara afet eğitimi dersi olsun önerisi

Öğrencilere afete yönelik farkındalık oluşturmak için tüm eğitim seviyelerinde zorunlu ders olarak konması tavsiye edildi.

İHA | 25.05.2018 - 14:51..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Gençlerde ve çocuklarda farkındalık oluşturmak için tüm eğitim düzeyinde okullarda afet eğitiminin zorunlu ders olması önerildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin koordinatörü Serhat Yılmaz, gelecek nesillerde afetlere yönelik farkındalık ve bilinç kazandırılması adına ilk, orta, lise ve üniversitede afet eğitiminin zorunlu ders olması gerektiğini belirtti.

Okullara afet eğitimi dersi olsun önerisi

"ZARARLARDAN KORUNABİLMEK İÇİN SİSTEM LAZIM"

Üniversite eğitiminden sonra iş yaşantısına atılacak olan vatandaşların, iş yerlerinde ve evlerinde afet risklerini dikkate alacağını ve yetiştireceği nesillerde de afet farkındalığının kendiliğinden oluşacağını ileri süren Serhat Yılmaz, "Bu şekilde afetin sadece deprem, sel, heyelan olmadığı, su ve enerji israfının, karbon salınımının, çevre kirliliğinin, bilinçsiz antibiyotik kullanımının ve daha birçok benzer sorunun da afet etkileri oluşturabileceği kavranabilir. Üstelik afetlerin sadece bir bölgede yaşayanların sorunu olunmadığı gibi neden olacağı zararlardan da tüm bölgelerin korunabilecek bir sistemin oluşması sağlanabilir" diye konuştu.

"DERSİN ZORUNLU OLMASI ŞART"

Serhat Yılmaz, "ilköğretimden başlayarak üniversite eğitiminde devam edecek şekilde afetlere hazırlık, bireysel ve kurumsal düzeyde afet yönetimi derslerinin zorunlu olması şart" diye konuştu.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

188
ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

269
Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

109
Unutulmayan seçim müzikleri

Unutulmayan seçim müzikleri

29
Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

125
Suriyeliler Türk devletine minnettar

Suriyeliler Türk devletine minnettar

246
Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM