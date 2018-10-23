Okullarda akademik müdür dönemi olacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 Eğitim Vizyonu adı verilen tanıtımla Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı 2019-2023 Strateji Eğitim Planı açıklanacak.

DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Eğitim sisteminin yanı sıra öğretmenlik mesleğine yönelik önemli değişiklikler de içeriyor.





AKADEMİK MÜDÜR ŞARTI

MEB’in hayata geçirmeyi planladığı diğer bir proje de okulların yönetici kadrolarında yapacağı değişiklikler olacak.

Önümüzdeki dönemden itibaren okullardaki müdür ya da müdür yardımcısı kadrosuna getirilecek öğretmenlere yüksek lisans ve üstü programlardan mezun olma şartı geliyor.





KARİYER YAPANA TEŞVİK

Öte yandan bakanlık, atandıktan sonra kendi bölümleri dışında yan dallarda lisansüstü programlarda kendini geliştiren öğretmenlere birtakım teşvikler vermeyi de planlıyor.

