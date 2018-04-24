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Okullaşma oranında Rize ve Bolu'nun başarısı

Türkiye'de okullaşma oranında en fazla artış ortaöğretimde gerçekleşti. Oranın en yüksek olduğu iller yüzde 100 ile Rize ve Bolu olurken, Muş ise en düşük il oldu.

AA | 24.04.2018 - 11:57..
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Türkiye'de lisenin zorunlu eğitime alınmasıyla okullaşma oranlarında yükseliş görülürken, en fazla artış 9-12'nci sınıfları kapsayan ortaöğretimde gerçekleşti. Ortaöğretim seviyesinde okullaşma oranının en yüksek olduğu iller Rize ve Bolu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin verdiği bilgilere göre, ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2016-2017 eğitim öğretim yılında, bir önceki döneme göre yüzde 94,9'dan yüzde 91,2'ye gerilerken, ortaokulda yüzde 94,4'ten yüzde 95,7'ye yükseldi.

Okullaşma oranında Rize ve Bolu'nun başarısı

 

RİZE VE BOLU'NUN KARNESİ PEKİYİ

Okullaşma oranında en yüksek artış 9-12'nci sınıfları kapsayan ortaöğretim de görülürken, söz konusu oran yüzde 79,8'den yüzde 82,5'e çıktı. Net okullaşma oranı, cinsiyetler arasında önemli bir farklılık göstermezken, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranının en yüksek olduğu iller yüzde 100 ile Rize ve Bolu oldu.

Okullaşma oranında Rize ve Bolu'nun başarısı

OKULLAŞMA ORANINDA MUŞ EN DÜŞÜK OLANI

illeri yüzde 96,9 ile Bilecik, yüzde 96,8 ile Isparta, yüzde 96,7 ile Amasya, yüzde 96,6 ile Artvin takip etti. Türkiye genelinde ortaöğretimde net okullaşma oranın en düşük olduğu il ise yüzde 50,1 ile Muş oldu. Bu ili yüzde yüzde 51,5 ile Ağrı, yüzde 58,7 ile Van, yüzde 58,9 ile Şırnak, yüzde 60,1 ile Şanlıurfa izledi.

Okullaşma oranında Rize ve Bolu'nun başarısı

KIZLARDA OKULLAŞMA ORANI

Kız çocuklarında okullaşma oranı 2016-2017 eğitim öğretim döneminde bir önceki döneme kıyasla ilkokulda yüzde 95,2'den yüzde 91,2'ye gerilerken, ortaokulda yüzde 94,4'ten yüzde 95,8'e çıktı.

Kız çocuklarında okullaşma oranı ortaöğretimde ise yüzde 80,2'den yüzde 82,4'e yükseldi. En düşük olduğu il yüzde 46,7 ile Muş, en yüksek olduğu il yüzde 98,2 ile Isparta olarak kaydedildi.

Okullaşma oranında Rize ve Bolu'nun başarısı

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