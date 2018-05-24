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Okulun koridorlarını bilgiyle donattılar

Artvin’in Arhavi ilçesindeki Hacılar İlk ve Ortaokulu’nun her köşesinde ayrı bir bilgi paylaşılıyor.

İHA | 24.05.2018 - 10:58..
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Artvin’in Arhavi ilçesindeki Hacılar İlk ve Ortaokulu’nda öğretmenler ve öğrenciler el ele vererek okulun koridorlarını 'Koridorlar Konuşuyor Projesi' kapsamında derslere ve konulara ayrılarak temel bilgilerle donattı.

Okulun Sosyal Bilgiler ve Türkçe Koridoru, Din Kültürü köşesi ve Çanakkale Köşesi ve yıl boyunca yapılan çalışmaların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Okulun koridorlarını bilgiyle donattılar

TÜRKÇENİN ÖNEMİNİ VURGULADILAR

Öğrencilerin üzerlerindeki tişörtleri de kendilerinin tasarlaması dikkat çekerken, kendilerinin tasarlayıp giydikleri tişörtlerde ise 'Ne Mutlu Türk’üm Diyene', 'Cool olma Türkçe konuş havalı ol', 'Ya Türkçe konuş ya da sus', 'Türkçe giderse, Türkiye Gider' gibi Türkçe'nin önemini vurgulayan sözler yer aldı.

Okulun koridorlarını bilgiyle donattılar

Öğrencilere ve öğretmenlere gösterdikleri emekten dolayı teşekkür eden Arhavi Belediye Başkan Vekili Tahsin Kurdoğlu, Çanakkale köşesine hayran kaldığını, tüm öğrencilerin Çanakkale’ye gidip o toprakları görmesi gerektiğini dile getirdi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇANAKKALE RUHUNU YAŞAMASI LAZIM"

Tahsin Kurdoğlu "Gerçekten de çok güzel bir çalışma yapmışlar, emek vermişler. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hepsi ayrı ayrı. Tabii burada çocukların gözlerinden okunuyor, sevmişler bir şeyleri. Çanakkale köşemiz var. Bütün öğrencilerimizin Çanakkale’ye gidip o ruhu yaşaması lazım. Biz her zaman belediyemiz olarak da Milli Eğitim camiasına destek verdik bu konuda ve destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Arslanoğlu ise çocukların itina ile hazırlanan bu koridorlar sahesinde tarihi kolayca öğrendiğini dile getirerek "Okul müdürümüze, emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza, yüzlerinden mutluluk akan öğrencilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma olmuş hakikatten. Tarihimizi gencecik çocukların hem zihnine hem gönlüne nakşediyor bu görüntüler" dedi.

Okulun koridorlarını bilgiyle donattılar

Okulun koridorlarını bilgiyle donattılar

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