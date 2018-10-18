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Okuma yazma seferberliğine rekor sonuç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliğiyle 363 bin 199 kişi okuma-yazma öğrendi.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 09:37..
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Okuryazarlık Seferberliği'nde rekor sonuçlar elde edildi. 1 Şubat 2018 itibariyle başlatılan seferberlik kapsamında Türkiye genelinde 59 bin 856 kurs açıldı.

Bu kurslara yarım milyonu aşkın vatandaş kayıt yaptırdı. 363 bin 199 vatandaş katıldıkları kurslar ve sınavlarda başarılı olarak okuryazarlık belgesi aldı.

BU YIL DA SÜRECEK

Okuryazarlık Seferberliği bu yıl da devam edecek. Bu kapsamda yürütülecek "Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Kursları" ve "II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kursları" için kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 786 bin 710 adet kitabın basımı ve dağıtımı yapılacak. Kitapların dağıtımı 15 Ekim'de tamamlandı.

Okuma yazma seferberliğine rekor sonuç

YABANCILAR DA FAYDALANDI

Okuryazarlık Seferberliği kurslarına ek olarak okuma yazma bilmeyen engelli vatandaşlar için de bu yıl 614 kurs açıldı. Bu kurslara 383'ü erkek bin 8'i kadın olmak üzere toplam bin 399 vatandaş katıldı. Kurslardan Türkçe öğrenmek üzere yabancı uyruklu kişiler de yararlandı.

KİTAPLAR ÜCRETSİZ

Çoğunluğu Suriyeli mülteciler olmak üzere 38 bin 242 yabancı uyruklu kursiyer yetişkin okuma yazma kurslarına katıldı.

Kursiyerlere ücretsiz olarak dağıtılmak üzere 645 bin adet Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma ders materyali bastırılarak dağıtımı yapıldı.

Ayrıca kursiyerlerin yararlanacağı kitapların video çekimleri ve mobil uygulamaları da hazırlandı. Bu çalışmayla kursiyerlerin okuma yazmayı teknolojik imkânlarla öğrenmesi ve pekiştirmesi hedefleniyor.

Okuma yazma seferberliğine rekor sonuç

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