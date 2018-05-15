Okuma yazma seferberliğiyle hayata yeniden tutundu

Dörtyol ilçesinde yaşayan ve tek gözüyle sadece gün ışığında yüzde 10 görebilen 31 yaşındaki Cengiz Körhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursta kendisi için tahsis edilen özel öğretmen yardımıyla okuma yazma öğreniyor.

Halk arasında tavukkarası olarak bilinen retinitis pigmentosa rahatsızlığı bulunan Cengiz Körhan, bir gözüyle ve sadece güneş ışığı altında yüzde 10 görebiliyor.

ÖZEL DERS ALIYOR

Okuma-yazma öğrenmek isteyen ancak bugüne kadar imkan bulamayan Cengiz Körhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğini öğrenince Dörtyol Halk Eğitim Merkezine başvurdu.

Görme engelli olması nedeniyle diğer kursiyerlerle eğitim almasının mümkün olmaması üzerine merkez yetkilileri Cengiz Körhan için özel öğretmen tahsis etti.

"HEDEFİM DİPLOMA ALMAK"

Korhan Cengiz, "Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından himaye edilen bu kursa katılarak okuma yazma öğreniyorum. İlk, orta ve lise diploması almayı hedefliyorum. Hedeflerime ulaşmak için okumak istiyorum. Kursta benimle yakından ilgileniyorlar. Özel öğretmen tahsis ettiler. Benim tüm engellilere tavsiyem, evlerinde oturmasınlar, uygun kurslara katılsınlar, kendilerini geliştirsinler" dedi.