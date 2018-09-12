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Okuma yazmada engel yok

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrencilere, okuma yazma kursu veriliyor.

İHA | 12.09.2018 - 09:53..
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Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriyor. 85 öğrenciye eğitim verilen merkezde, birçok atölye ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

OKUMA YAZMA KURSU

Merkezde öğrencilere verilen önemli eğitimlerden birisi de, okuma yazma kursu. Okuma yazma kursları ile bireylerin toplumsal hayata katılımlarını ve uyumlarını kolaylaştırmak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlanıyor. Merkezde okuma yazma kursunda öğrenciler kendi düzeylerine göre sınıflandırılıyor.

Okuma yazmada engel yok

TOPLUMA KAZANDIRILIYOR

Okuma yazma bilenler, okuması zayıf olanlar ve hiç okuma yazma bilmeyenler olarak ayrılıyor. Okuma yazma kursuyla öğrencilerin toplumsal hayata tutunmaları ve kendilerine olan güvenin artırılması amaçlanıyor. Kitap okuma alışkanlığı ile de öğrenciler neden sonuç ilişkisi, hikâye ve zaman örgüsü kurabilme gibi yetenekler kazanıyor.

Okuma yazmada engel yok

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