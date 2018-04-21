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Olaylı derbi Devlet Bahçeli'ye soruldu

Kızılcahamam'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri, olaylı derbinin hatırlatılması üzerine "Beşiktaş sahadan kaçmaz" dedi.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 15:23..
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Olaylı derbi Devlet Bahçeli'ye soruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemi değerlendiren MHP Lideri, 24 Haziran seçimlerinde partisinin daha etkin olacağını ifade etti.

"BEŞİKTAŞLI OLARAK SÖYLÜYORUM"

Bahçeli, yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin de esprili açıklamalar yaptı.

MHP Lideri, "Erken seçim tartışmalarıyla ilgili çalışmalarım vardı, maçı takip edemedim. Beşiktaş'ın hocası Türkiye'nin hocasıdır. Kendisine yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aradım. Beşiktaş sahadan kaçmaz, Beşiktaşlı olarak söylüyorum." dedi.

Devlet Bahçeli: Beşiktaş sahadan kaçmaz VİDEO

Olaylı derbi Devlet Bahçeli'ye soruldu

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"Seçim stratejimiz, iki esasa dayanmaktadır; bir tanesi güçlü ve dengeli bir Meclisin oluşması. İkincisi, cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir.

MHP'NİN ADAYI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR

MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi partisi mensuplarından hiçbir tanesi aday olarak çıkmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Bir yandan cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz öte yandan cumhur ittifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi kimliğini koruyan, onu temsil eden bir kadroyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Allah'ın izniyle yer almaya gayret göstereceğiz.

CHP, Türk siyasi hayatında en köklü siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. Şimdi zannediyorum cumhurbaşkanı adayı sayısını artırarak cumhurbaşkanlığını kazanmak suretiyle siyasi hayatını devam ettirmek istemektedir. Onların adaylarına saygı duyuyoruz."

 

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