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Öldürülen ASELSAN mühendisinin babası: ABD peşindeydi

ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen'in babası Vehbi Başbilen, ABD'den sürekli kendileriyle çalışması isteğini reddetiğini söyledi.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 23:08..
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Öldürülen ASELSAN mühendisinin babası: ABD peşindeydi

Milli Tank Projesi'nde çalışırken, 4 Ağustos 2006 günü esrarengiz şekilde ortadan kaybolup 2 gün sonra Altındağ'a bağlı Aydıncık köyü kırsalında aracında ölü olarak bulunan ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen'in babası Vehbi Başbilen'in, savcılık ifadesinde ilginç bilgiler verdiği ortaya çıktı.

"MİLLİ TANK PROJESİNİN KİLİT İSİMLERİNDENDİ"

Vehbi Başbilen, oğlunun iş seyahati için ara sıra ABD'ye gittiğini, Amerikalıların kendisini transfer etmek üzere her türlü vatte bulunduklarını anlattı:

"Hüseyin 1996'da ASELSAN AŞ'ye stajyer olarak işe başladı, 1997'de tam işe alındı. Makine mühendisiydi. Hızla yükselip başarılı projelere imza attı. Dizayn ve proje ekibinin başındaydı. Kanas silahları, gece görüş dürbünleri görev yaptığı ve başarı ile bitirdiği projelerdi. Hüseyin en son milli tank projesinin en önemli kilit ismiydi."

Öldürülen ASELSAN mühendisinin babası: ABD peşindeydi

"BABA, AMERİKALILAR YİNE BENİ İSTİYOR"

"Hüseyin pek çok ülkeye görevli olarak gitmiştir. Amerika, Kanada, Singapur, İngiltere, Fransa, Almanya vb... O grubun sorumlusu idi. Öldürülmeden hatırladığım kadarıyla son gittiği ülke Amerika idi. Eve geldiğinde 'Hoş geldin oğlum, nasıl geçti yolculuk' dediğimde 'Güzel geçti baba, Amerikalılar peşimdeler, yine beni istiyorlar, bu ikinci isteyişleri, bizimle çalış sana istediğin maaş koruma araba ev vb. tekliflerde bulundular' dedi. 'Baba bu vatan benim vatanım ben bu vatana hizmet etmek istiyorum vatanımı çok seviyorum' dedi ve teklifi kabul etmedi."

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