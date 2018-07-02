taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.121
USD
4,6195
EURO
5,3799
ALTIN
185,56
PETR
78,8300

Öldürülen Survivor kameramanı gözyaşlarıyla uğurlandı

Dominik'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Survivor kameramanı Alper Baycın'ın annesinin feryadı, yürekleri dağladı.

İHA | 02.07.2018 - 13:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Dominik Cumhuriyeti’ndeki çekimleri geçtiğimiz günlerde sona eren Survivor yarışması ekibinde görevliyken, çantasını gasbetmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Alper Baycın’ının cenazesi, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.

Öldürülen Survivor kameramanı gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞADIĞI BİNA TÜRK BAYRAĞIYLA KAPLANDI

Baycın’ın yaşadığı eve boydan boya dev Türk bayrağı asılırken, yakınları helallik dilemek için taziye çadırında bekledi.

Herkesin yakasında Alper Baycın’ın fotoğrafının yer aldığı görüldü.

Öldürülen Survivor kameramanı gözyaşlarıyla uğurlandı

"ANNEM ÇOK GÜZEL BAKIYORSUN"

Çadırda taziyeleri kabul eden anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını kucağına alıp okşayıp, öperek ”Ne güzel çocuksun sen annem, bekletme annem, annecim. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem. Şükürler olsun Rabbime böyle bir çok nasip ettin bize. Annem sen çok güzelsin. Böyle bir çocuk yok. Allah herkese nasip etsin ömrünü değil kendini.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Öldürülen Survivor kameramanı gözyaşlarıyla uğurlandı

SÖZLÜSÜ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Cenaze aracının gelmesiyle birlikte, hoca eşliğinde dua edildi ve helallik alındı. Alper Baycın’ın sözlüsü Yasemin Çelik’in de güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi.

Öldürülen Survivor kameramanı gözyaşlarıyla uğurlandı

Helalliğin ardından Baycın’ın yakınları ve arkadaşları Türk ve Fenerbahçe bayrağı açarak, cenaze namazının kılınacağı Muratpaşa Camii’ne doğru yürüyüşe geçti.

Öğle namazı sonrası kılınacak namazın ardından Baycın’ın naaşı Andızlı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Öldürülen Survivor kameramanı gözyaşlarıyla uğurlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

394
Habertürk yazılı basından ayrılıyor

Habertürk yazılı basından ayrılıyor

62
CHP, Madımak'ı hatırladı

CHP, Madımak'ı hatırladı

98
Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

36
Ayşe Arman'ın abartılı sevinci

Ayşe Arman'ın abartılı sevinci

86
Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

30
Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM