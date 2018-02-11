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Ölen dişisinin yanına yatıp, saatlerce bekledi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde erkek kedi, aracın çarpması sonucu telef olan dişi kedinin yanına yatıp, başını bedeninin üzerine yaslayarak saatlerce bekledi.

DHA | 11.02.2018 - 13:21..
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Bayramiç ilçesi Camicedit Mahallesi Göçmen Sokak’ta, Rafet ve Fatma Çıtakoğlu çiftine ait dişi kedi, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Ölen dişisinin yanına yatıp, saatlerce bekledi

SAATLERCE YANINDAN AYRILMADI

Kısa süre önce doğum yapan kedinin yanına, erkek kedi geldi. Yarda yatan ölü kedinin bışanda bir süre bekleyen erkek kedi, ardından yanına yatıp, başını cansız bedeninin üzerine yaslayarak saatlerce öyle kaldı. Bu acı manzara, görenleri duygulandırdı.

Ölen dişisinin yanına yatıp, saatlerce bekledi

SAHİBİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ

Bayramiç Belediyesi zabıta ekipleri, sokaktaki cansız kediyi gömmek üzere bulunduğu yerden kaldırdı, erkek kedi de olay yerinden ayrıldı.

Ölen dişisinin yanına yatıp, saatlerce bekledi

Telef olan kedinin sahibi Rafet Çıtakoğlu, “Üzüntümü kelimelerle anlatamam. Bana çok alışmıştı. Evden kahveye benimle birlikte gelip giderdi. Aracın tekerleğinin altında kalmış ve ölmüş. Diğer kedi de onun üzerine kapanmış öyle bekliyor. Bu iki kedinin bir de yavrusu var. Şimdi evde onu büyütüyorum. Yavrusuna bakarak teselli buluyorum” dedi.

Ölen dişisinin yanına yatıp, saatlerce bekledi

 

 


Ölen dişisinin yanına yatıp, saatlerce bekledi

Ölen dişisinin yanına yatıp, saatlerce bekledi

Ölen dişisinin yanına yatıp, saatlerce bekledi

Ölen dişisinin yanına yatıp, saatlerce bekledi

Ölen dişisinin yanına yatıp, saatlerce bekledi

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