Ölen genci bayıldıktan sonra da tekmelediler

Kepez ilçesinde darp ettikleri kişiyi yola atarak taksinin çarpması sonucu ölümüne neden oldukları iddia edilen 3 sanık ile taksi sürücüsü hakkında açılan davanın 6'ncı duruşması yapıldı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erol Meşe, Mesut Bıçak ve Murat Şimşek ile tutuksuz taksi sürücüsü Mustafa Kahya, yakınları ve avukatları katıldı.

BAYILAN GENCİ DÖVMEYE DEVAM ETTİLER

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, olayın 9 Kasım 2016 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana geldiği belirtilerek, sanıklar Murat Şimşek ve Erol Meşe'nin, kaçan Mehmet Aydoğdu'yu yakaladıkları ve araçtan inerek darp ettikleri ifade edildi. Darptan dolayı bayılan Mehmet Aydoğdu'yu sanıkların bu kez tekmelerle dövmeye devam ettikleri ve ardından geldikleri araçla kaçtıkları ifade edilen iddianamade, Aydoğdu'nun bu sırada yoldan geçen taksinin altında kalarak yaşamını yitirdiğine vurgu yapıldı.

İddianamede, maktul Mehmet Aydoğdu'nun baygın ve hareket edemeyecek durumdayken, trafik akışının olduğu bir yolda bu şekilde bırakılmasının 'kasten adam öldürme' olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

AVUKAT SUÇU TAKSİCİYE ATTI

Sanık Erol Meşe'nin avukatı Burhan Aydın, müvekilinin kasten adam öldürmediğini belirterek, Mehmet Aydoğdu'ya çarpan taksi şoförü Mustafa Kahya'nın dikkatsiz davrandığını öne sürdü. Aydın, "Dikkatli bir taksi şoförü, yıllarca taksi şoförlüğü yapmış biri, yol ortasındaki bir kişiyi ezip üzerinden geçiyorsa, burada müvekkillerimin üzerine suç atfedilemez. Dikkatli bir sürücü maktulü yol ortasında görür ve kenarından geçer giderdi. Olası kast değil, bilinçli taksirli adam öldürme suçu oluşabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Sanık Murat Şimşek'in avukatı Seda Tezer ise yolun 80-90 km hız üzerinde gidilecek bir otoban olmadığını belirterek, "Normal bir sürücünün dikkatli gitmesi gereken bir yoldur. Ve yol ortasındaki maktulün çarpılmasına ilişkin rapor bizde şaşkınlık yaratmıştır." diye konuştu.

Sanık Erol Meşe son sözünün sorulması üzerine, "Kesinlikle savunmasız bir insanı ölüme terk edecek bir insan değilim. Ben taksinin geleceğini görmedim. Haberim yoktu. Mehmet Aydoğdu için değil, o iki evladı için o taksinin önüne atlardım, görmedim. Kesinlikle öyle bir niyetim yoktu. Benim burada hatalı olduğum husus devletten kaçmamdır." dedi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, davayı eksiklerin tamamlanması için erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kepez İlçesi'nde geçen yıl 9 Kasım'da Erol Meşe, Mesut Bıçak ve Murat Şimşek'in, Meşe'nin kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla Mehmet Aydoğdu'yu darp ederek yola attıkları öne sürüldü. Aydoğdu, Mustafa Kahya'nın kullandığı taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Meşe, Bıçak, Şimşek tutuklandı.