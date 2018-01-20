Ölen kadın 10 gün sonra doğurdu

Güney Afrika'nın doğusunda bulunan Mbizana bölgesindeki Mthayisi köyünde 33 yaşında hayatını kaybeden Nomveliso Nomasonto Mdoyi adlı kadın, hamileliğinin son günlerinde nefes alma zorluğu çektiği için hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra öldü.
ÖLDÜKTEN 10 GÜN SONRA DOĞUM YAPTI
Ölümünden 10 gün sonra cenaze töreni için tabutu açan mezarlık görevlileri, Mdoyi'nin bacaklarının arasında ölü bir bebek buldular.
İlk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyleyen görevliler, şaşkınlıktan bebeğin cinsiyetine bakmayı düşünemediklerini ifade etti.
BAKTERİLERİN YOL AÇTIĞI BASINÇLA VÜCUT DIŞINA İTİLMİŞ OLABİLİR
Uzmanlarca, kas gevşemesi yada annenin vücudunda oluşan bakteriler nedeniyle doğumu gerçekleşmiş olabileceği düşünülen bebek, annesiyle birlikte gömüldü.