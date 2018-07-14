Olimpos'un Sönmeyen Ateşi: Yanartaş

Aybüke SENGİR / [email protected]

Öncelikle nedir bu Yanartaş ondan bahsetmek istiyorum. Yanartaş, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı, Çıralı ve Olimpos'un tepelerinde 230 metre yükseklikte bir dağ. Aslında adı Chimaera ama, sonsuz ateş olarak anıldığı ve doğal bir ateş kaynağına sahip olduğu için yerlileri Yanartaş adını vermiş. Kayaların arasından yükselen Yanartaş’ın alevleri beş bin yıldır yanıyor. Hatta kendiliğinden yükselen bu alevler denizden dahi görülebiliyor.

NASIL GİDİLİYOR

Yanartaş'a Çıralı üzerinden gidiliyor. Çıralı, Antalya Kemer yakınlarında; Kemer'e 40 km uzaklıkta bir yer. Kemer Kumluca ana yolundan ayrıldıktan sonra orman içinden giden hafif virajlı yoldan arabayla yaklaşık on dakikada Çıralı'ya ulaşılıyor. Çıralı merkezden, cami yanından giden yoldan devam edip tabelalar takip edildiğinde, Çıralı merkezden yaklaşık 3 km sonra Yanartaş'a çıkılan dağ eteğine varılıyor.

BİR TARAFI ÇAM ORMANI BİR TARAFI DENİZ

Evet, bir dağ tepesi düşünün, etraf çam ormanı, ormanların arasında kayalık bir alan ve kayaların birçok noktasında yüzyıllardır çıkan küçük alevler, işte Çıralı'daki Yanartaş öyle bir yer. Dağ yolu düzgün bir patika yol ancak yol boyunca yer yer yüksek taş merdivenler var, sürekli dik yokuş çıkmak yorucu olabilir. Bu yüzden mutlaka yanınızda su bulundurun.

Yarım saatlik bir tırmanışın ardından, Yanartaş’a ulaşıyorsunuz. Dağın tepesinde bir gaz sızıntısı olduğu için, resmen taşın içinden alev çıkıyor, inanılmaz bir görüntü. Tepeye çıktığınızda bir de deniz manzarası izleme fırsatınız oluyor.

Alevler kendiliğinden yanıyor hiç yangın çıkmıyor mu? Diye soru işareti oluşabilir. Neyse ki şimdiye kadar hiç yangın çıkmamış.

GECE TIRMANIP YILDIZLARI İZLEYİN

Yanartaş'ın büyülü atmosferini görmek isteyenler genellikle geceleri burayı tercih ediyor. Yanartaş'a yürüyerek çıkılan orman yolunda ışıklandırma yok, mutlaka yanınızda bir fener bulundurun. Antalya sıcağında öğle vakti çıkmayı denemeyin bile. Burayı iila gündüz gözüyle görmek istiyorsanız gün batımına doğru hem sıcak hafiflemiş olur hem de havanın kararmasına yakın alevler daha güzel gözüküyor.

ALEVLERDE MARSMALLOW

Yanartaş’ın doğal alevlerini fırsata çevirebilirsiniz. Alevlerin üzerinde sosis, sucuk kızartıp yemek, çubuklara marshmallow takıp kızartmak keyifli olabilir. Tepede herhangi bir tesis de olmadığı için tedarikli gitmekte fayda var.