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Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekti

Konya'da mezarlık içinde Suriye uyruklu kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

AA | 15.05.2018 - 12:21..
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Polis, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki Üçler Mezarlığı'nda 13 Mayıs'ta çıkan kavgada Suriye uyruklu İbrahim El Hatib'in (19) bıçakla öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mezarlık içindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından olaya karıştıkları tespit edilen Suriye uyruklu Malik El H. (18) ve Mustafa El Y'yi (20) ikametlerinde gözaltına aldı.

Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekti

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Suçunu itiraf eden Malik El H, ifadesinde, İbrahim El Hatib ile kendisinin B.Z. adlı Suriye uyruklu kıza aşık olduklarını, bu nedenle aralarında başlayan husumeti ortadan kaldırmak için Üçler Mezarlığı'nda buluştuklarını söyledi. Malik El H, burada çıkan kavgada kendisine saldıran Mustafa El Y'yi karnından, onun arkadaşı İbrahim El Hatib'i de kalbinden bıçakladığını anlattı.

Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekti

ÖLMEDEN ÖNCE KATİLİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Polis, öldürülen İbrahim El Hatib'in, kavga sırasında şüpheli Malik El H'nin fotoğrafını cep telefonu ile çekerek kız arkadaşı B.Z'ye gönderdiğini tespit etti.

Şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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