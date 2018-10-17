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Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

Kahramanmaraş'ta bıçaklanan Yaşar Akkoyun, hastanede polise olayı gerçekleştiren kişilerin adını verdikten sonra yaşamını yitirdi.

DHA | 17.10.2018 - 07:51..
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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Karacasu Mahallesi’nde meydana geldi.

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

İddiaya göre, hareket halindeki iki araçta bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar araçları durdurup kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Yaşar Akkoyun, bacağından bıçaklanarak ağır yaralandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürülen Akkoyun, polislere, kavga ettiği kişilerden sadece Mücahit E.’yi tanıdığını söyledi. Yaşar Akkoyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kan kaybından yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALININCA İTİRAF ETTİ

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri önce Akkoyun’un adını verdiği Mücahit E.’yi ardından da diğer şüpheliler Sadi G. (20) ile Alaattin Y.’yi yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Alaattin Y., Yaşar Akkoyun’u bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

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