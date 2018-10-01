taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.96815
Euro
6.9273
Altın
1187.5
Borsa
99894.57
Gram Altın
229.599

'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, aynı şekilde öldü

Bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Serttaş'ın bir süre önce bariyere çarparak yaşamını yitiren bir motosikletlinin fotoğrafını 'Ölmek istemiyorum' notuyla sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

DHA | 01.10.2018 - 10:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Dün gece Bucak- Burdur karayolunun Çeltikçi Beli Tekke köyü yakınlarında Recep Serttaş'ın kullandığı motosiklet sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, aynı şekilde öldü

BARİYERLERE ÇARPTI HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletin yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durduğu kazada başında kask olan sürücü Recep Serttaş yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Recep Serttaş'ın ailesi fenalık geçirdi. Serttaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, aynı şekilde öldü

BENZER BİR OLAYI PAYLAŞIP "ÖLMEK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Motosiklet tutkunu olan Recep Serttaş'ın, geçen yıl facebook hesabında bariyere çarparak yaşamını yitiren bir motosikletlinin fotoğrafını 'Ölmek istemiyorum' notuyla paylaştığı görüldü.

'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, aynı şekilde öldü

'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, aynı şekilde öldü

'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, aynı şekilde öldü


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

48
Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

47
Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

13
Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

86
Sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar için uyarı

Sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar için uyarı

11
Hande Yener: Estetik doktorumuz aynıdır

Hande Yener: Estetik doktorumuz aynıdır

12
Serenay Sarıkaya: Kerem'den çok şey öğrendim

Serenay Sarıkaya: Kerem'den çok şey öğrendim

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM