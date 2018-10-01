'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, aynı şekilde öldü

Dün gece Bucak- Burdur karayolunun Çeltikçi Beli Tekke köyü yakınlarında Recep Serttaş'ın kullandığı motosiklet sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
BARİYERLERE ÇARPTI HAYATINI KAYBETTİ
Motosikletin yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durduğu kazada başında kask olan sürücü Recep Serttaş yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Recep Serttaş'ın ailesi fenalık geçirdi. Serttaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
BENZER BİR OLAYI PAYLAŞIP "ÖLMEK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ
Motosiklet tutkunu olan Recep Serttaş'ın, geçen yıl facebook hesabında bariyere çarparak yaşamını yitiren bir motosikletlinin fotoğrafını 'Ölmek istemiyorum' notuyla paylaştığı görüldü.