Oltalama yöntemiyle dolandıran 44 kişi yakalandı

Romanın gerçekliğinden yola çıkan Yazar Mustafa Özel, siyasetin ve iktisatın roman diliyle anlatmanın en doğrusu olacağını düşündü ve o özel yazarların romanlarından yola çıkarak tüm gerçekliğiyle iki roman yazdı.

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700 Euroya 6 günde 6 ülke daha ne olsun

Diyelim ki daha önce hiç yurt dışına çıkmadın. 6 günlük bir geziyle seni "Ben 6 ülke görmüş biriyim" diye hava atacak konuma getiriyorum. Bak bu kıyağı sana kimse yapmaz.