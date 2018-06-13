Ölüm yıl dönümünde Cemil Meriç’ten seçkiler

Cemil Meriç, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırmalar yapmış ve eserler vermiş bir düşünce adamı. Aramızdan ayrılalı bugün 31 sene oldu. Eserlerinden seçkilerle, saygıyla anıyoruz…

- Okumak, iki ruh arasında âşıkane bir mülakattır.

*

- Yükselen bir medeniyet için kurşun işlemez bir zırh olan kader inancı, çöken bir toplum için yüklerin en ağırıdır.

*

- Kitap zekayı kibarlaştırır.

*

- Kitap bir limandı benim için, kitaplarda yaşadım ve kitaplardaki insanları, sokaktakilerden daha çok sevdim.

- Çok zaman kaybettim...

Çok zaman ve biraz da ümit....

Yaşamak bu galiba...

*

- Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir.

*

- Kimi başında taçla doğar, kimi elinde kılıçla... Ben kalemle doğmuşum. İnsanlar kıyıcıydılar, kitaplara kaçtım. Kelimelerle munisleştirmek istedim düşman bir dünyayı...

*

- Yaşamak, yaralanmaktır. Yaralanmak da güzel.

- Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür.

*

- Gerçek, kelimelerin arkasında kayboluyor.

*

- Kendimizi tanımak irfanın varabileceği en yüksek mertebe.

*

- Gitmek kaderin hatalarını düzeltmektir.

Damla Karakuş

[email protected]