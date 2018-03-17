Ölüm yıl dönümünde Ceyhun Atuf Kansu ve şiirleri

“Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Bütün çiçekleri getirin buraya…”

Bu dizelerle başlıyordu çocuk yaşımda onu tanıdığım şiiri. Bugün Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıl dönümü. Hakkında bilgiler paylaşıp, şiirlerinden, sözlerinden alıntılar yaparak kendisini anmak istedim. Eminim sizi de çocukluğunuza götürecektir…

CEYHUN ATUF KANSU HAKKINDA

- 7 Aralık 1919’da doğan şair, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çocuk doktoru olmuştu. Bir yandan da şiirler yazıyordu.

- İlk şiirini lise öğrencisiyken arkadaşları ile birlikte çıkardıkları “Filiz” adını verdikleri okul dergisinde yayımladı. (1938)

- Kuşağının önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. Şiirlerinde özellikle toplumsal sorunlara değindi.

- Halkın dilini kullandı ve halkın özlediklerini, sevinçlerini, savaşlarını, acılarını coşkulu bir şekilde anlattı. İlk eseri “Bir Çocuk Bahçesinde”yi 1941’de yayımladı.

- Şiirlerinin temelinde sevgi, hoşgörü, insanlık, bağımsızlık ve doğa vardı. Çocuklara masallar, öyküler yazdı. Ayrıca hekimlikle ilgili kitapları da vardı.

“Köy Öğretmenlerine Mektuplar” denemesiyle TDK Deneme Ödülü’ne layık görüldü. (1965)

- 17 Mart 1978’de öldü. 1986’dan itibaren adına şiir ödülü kondu.

ŞİİRLERİNDEN VE SÖZLERİNDEN ALINTILAR

Ben bir halk ve toplum ozanıyım. Ya da öyle bir ozan olmak isterim.

(C. Atuf Kansu)

*

Yaşanılacak bir yurt haline gelsin diye Anadolu, birbirimizi sevelim, birbirimizi tanıyalım, birbirimize bağlanalım, birbirimize saygı gösterelim diye yazacağım durmadan.

(C. Atuf Kansu)

*

Bu çocukları, bu habersiz çocukları,

Görmediniz, anlatamam, ürperiyorum.

(Bağımsızlık Gülü – Buğday, Kadın, Gül ve Gökyüzü)

*

Çalışan insan ne kadar güzeldir…

(Bağımsızlık Gülü – Buğday, Kadın, Gül ve Gökyüzü)

...

Dostum tezgah, dostum tarla, dostum çarşı

Ben iyi günlerin hamurunu yoğuran emekçi.

Ben çalışan bir insanım, emekçi.

(Bağımsızlık Gülü – Buğday, Kadın, Gül ve Gökyüzü)

*

Bilginin yarısı söz ise, yarısı gözdür; Balım Kız, Dalım Oğul!

(Balım Kız, Dalım Oğul)

*

Nisan yağar sap olur,

Mayıs yağar çeç olur.

(Balım Kız, Dalım Oğul)

*

Kaya bilip aşkına dayandım...

(Bağımsızlık Gülü – Buğday, Kadın, Gül ve Gökyüzü)

Bekleyen Kadının Günü

Kadınım saçlarını tarar aynada,

Benim parmaklarım değmişçesine.

Bahçeye çıkıp şarkı söyler içinden

Sesinden sesim geçmişçesine...

*

Çocukluk Aşkı

Düşün, düşün ki anne ben daha çok küçüğüm,

Ilık ellerimden tut, beraber götür beni,

Oyuncakçıda büyük mavi bir gemi gördüm,

İşlenmiş, dalgaların köpüğüyle yelkeni...

*

Uyuyan Güzel Anneye

Anne, bahar geliyor uyansana

Çık altın eşikte bekle beni,

En güzel tılsımları buldum sana

Koklayabilmek için nefesini...



Damla Karakuş

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