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Ölüm yıl dönümünde eserleriyle Ray Bradbury

Bugün korku ve bilimkurgu tarzlarında yazan Amerikalı Yazar Ray Douglas Bradbury’nin 6. Yıl dönümü; saygı ile anıyoruz…

Özel Haber | 05.06.2018 - 11:33..
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ray bradbury

Dünyanın en büyük bilimkurgu ve fantezi yazarlarından olan Bradbury’nin ilk öyküsünü 20 yaşındayken Weird Tales’de yayımlanmasından bu yana, 500’e yakın öykü, roman, oyun ve şiir yazdı. Bunun yanında John Huston, Alfred Hitchcock gibi özel isimlerin eserlerinin senaryolarını yazdı. En özel ve önemsenen eseri de kuşkusuz Fahrenheit 451 idi.

Eserleriyle dolu bir ömür, 5 Haziran 2012’de sonlandı. Biz de bugün Bradbury’i eserlerinden seçmelerle anıyoruz…

Ölüm yıl dönümünde eserleriyle Ray Bradbury

FAHRENHEIT 451

Ray Bradbury, bilimkurgunun iyi edebiyat da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. Yayımlandığı anda klasikleşen, distopya edebiyatının dört temel kitabından biri olan Fahrenheit 451 ise bir yirminci yüzyıl başyapıtı…

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Çev.: Dost Körpe

İthaki Yay.

S.: 208

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Ölüm yıl dönümünde eserleriyle Ray Bradbury

YAKMA ZEVKİ

Bu kitaptaki öyküler, genç bir yazarın onu üne kavuşturan ilk önemli eseri, Fahrenheit 451'de olgun ifadesini bulan imgeleminin ve özgün dilinin nasıl doğduğunu, dönüştüğünü ve geliştiğini izlemek açısından çok önemli bir fırsat sunuyor.

Yakma Zevki

Ray Bradbury

Çev.: Murat Özbank

İthaki Yay.

Kitabı satın almak için tıklayıız: idefix

Ölüm yıl dönümünde eserleriyle Ray Bradbury

UĞURSUZ BİR ŞEY GELİYOR BU YANA

Stephen King, bu kitabı Bradbury'nin muhtemelen en iyi eseri olarak değerlendiriyor. Düzyazının şairi Ray Bradbury’den sizi kendinizle yüzleştirecek, cesaretin ve korkunun bir araya geldiği karanlık bir karnaval...

Uğursuz Bir Şey Geliyor Bu Yana

Ray Bradbury

Çev.: Ayşe Gorbon

İthaki Yay.

S.: 280

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Ölüm yıl dönümünde eserleriyle Ray Bradbury

RESİMLİ ADAM

Ölümden inançlara, nükleer savaştan ırkçılığa, dünyanın sonundan uzaydaki yalnızlığımıza kadar insanlığa dair birçok konuya değinen Bradbury, hayallerimizle hakikati karşı karşıya getirip eleştiren, düşündüren ve dehşete düşüren bir bilimkurgu klasiği ortaya çıkarıyor.

Resimli Adam, bilimkurgunun kaleydoskopu...

Resimli Adam

Ray Bradbury

Çev.: İlker Sönmez

İthaki Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Ölüm yıl dönümünde eserleriyle Ray Bradbury

GÜNEŞİN ALTIN ELMALARI

Dün, bugün ve yarın… Dünya, Ay ve Güneş… Yakındakiler, uzaktakiler ve var olmayanlar… Bradbury'nin kaleminde mesafeler giderek kısalıyor. Gölgeler ise uzuyor...

Güneşin Altın Elmaları

Ray Bradbury

Çev.: Mehmet Moralı

İthaki Yay.

S.: 520

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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