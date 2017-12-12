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Ölümden ölü taklidi yaparak kurtuldu

Ankara'da boşandığı kocasının silahlı saldırısına uğrayıp ölü taklidi yaparak kurtulan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

İHA | 12.12.2017 - 15:48..
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Ankara'da, bir kadın boşandığı kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulunca ölü taklidi yaparak mucizevi şekilde hayatta kaldı.

Keçiören ilçesine bağlı Meşe sokakta, saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, eşinden 6 yıl önce boşanan Zeynep A. (30), çocuklarını okula bırakmak için evden ayrıldı. Daha sonra eve dönen Zeynep A., eski eşi Mustafa M. (36) tarafından asansörde köşeye sıkıştırıldı.

Ölümden ölü taklidi yaparak kurtuldu

10 EL ATEŞ ETTİ

Zeynep A. asansörden ineceği sırada, Mustafa M. silahını çıkartarak yaklaşık 10 el ateş etti. Mustafa M. ardından kadını tekmelemeye başladı. Adeta kurşun yağmuruna tutulan kadın, ölümden, ’ölü taklidi’ yaparak kurtuldu.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Olayı fark eden vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Zeynep A.’yı yaptıkları ilk müdahale sonrası Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri ise olayın yaşandığı apartmanın 4’üncü katına şerit çekerek ilk incelemeleri yaptıktan sonra, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

Ölümden ölü taklidi yaparak kurtuldu

KONTROL ETMEK İÇİN TEKME VURMUŞ

Polis, inceleme başlattığı olayla ilgili Zeynep A.’nın annesi, "Kızım 6 senedir eşinden ayrı. Bugün çocuklarını okula götürüyor döndükten sonra, eski eşi asansörde onu sıkıştırıyor. Yaklaşık 10 el ölümüne ateş ediyor. Kızım da ölü numarası yapıyor. Öyle kurtuluyor. Daha sonra ölmüş mü diye kontrol ederken tekme vuruyor." dedi.

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