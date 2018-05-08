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Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den aday adayı oldu

Başörtüsü karşıtı açıklamalarıyla hafızalarda yer tutan Eminağaoğlu, laik Türkiye için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 09:49..
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Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den aday adayı oldu

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere 46 gün kaldı.

24 Haziran'da sandık başına gidecek olan Türkiye, seçimini yapacak.

MİLLETVEKİLİ OLACAK

Erken seçim kararının alınmasıyla birlikte birçok isim milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Bu isimlerden biri de eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu oldu.

Başörtüsüne karşı yaptığı açıklamalarla eleştirilerin hedefi olan Eminağaoğlu, Ankara'dan aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

LAİK BİR TÜRKİYE İÇİN...

Son kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan Ömer Faruk Eminağaoğlu, şimdi de laik bir Türkiye için milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Eminağaoğlu oğlunu başörtüsü siyasetine alet etti

Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den aday adayı oldu

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