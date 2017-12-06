Ömer Faruk Kavurmacı'ya mahkeme başkanından tepki

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan duruşmada ifade veren Ömer Faruk Kavurmacı mal varlıklarına el konulduğunu, şirketlerine kayyum atandığını, hakkındaki suçlamalara da tek tek cevap vereceğini söyleyerek, "Tüm suçlamaları reddediyorum." ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI: ALGIYA DEĞİL OLGUYA BAKARIZ

Kavurmacı savunmasında "Medyada gerçekle ilgisi olmayan suçlamalarda bulunuldu. Toplum vicdanlarında mahkum edilmem için yapıldı." demesi üzerine mahkeme başkanı Ali Öztürk, "Basının manşetleri bizi ilgilendirmez. Algıya değil olguya bakarız." diyerek sanığın savunmasına devam etmesini istedi.

"RIZANUR MERAL'İ ALKIŞLAMADIM"

Kavurmacı, "FETÖ üyesi değilim. ByLock kullanmadım. ByLock'u tutuklandıktan sonra öğrendim. 17-25 Aralık'dan sonra iki oğlumu da Fatih Koleji'nden aldım. Eğitim hayatımda FETÖ'nün yurtlarında kalmadım, okullarında okumadım. Digitürk iptal işlemi gerçekleştirmedim. 2014 yerel seçimlerinde şirketimin önce cephesine Başbakanımızın ve Kadir Topbaş'ın fotoğraflarını astım. AK Partiyi destekledim. Rızanur Meral'i alkışlamadım. TUSKON'dan ilk resmi olarak istifasını sunan benim. 15 Temmuz'dan sonra kaçmadım. Milletimin hizmetinde kalmayı tercih ettim. Vatanını seven, milletini seven bir neferim öylede kalacağım. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.