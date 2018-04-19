Ömer Halisdemir davasında karar çıktı

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine ipotek koymaya çalışan FETÖ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın eden milletin tokadını yedi.
15 TEMMUZ KAHRAMANI ÖMER HALİSDEMİR
Millet meydanlarda vücutlarına tanklara siper ederken, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da büyük bir kahramanlık sergilendi.
O kahraman, Astsubay Ömer Halisdemir'den başkası değildi.
SEMİH TERZİ'Yİ YERE SERDİ
Komutanından aldığı "Darbeci Semih Terzi'yi öldür" emrini düşünmeden kabul eden şehit Halisdemir, darbecilerin arasına sızarak kanlı planlar yapan hain Semih Terzi'yi etkisiz hale getirdi.
Ölümü bir an bile düşünmeden görevini yerine getiren Ömer Halisdemir, darbeci teröristler tarafından şehit edildi.
18 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Milletin kalbinde büyük bir yer edinen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in katilleri, bugün son kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, davada 18 sanığın tamamına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Ömer Halisdemir'in son görüntüleri VİDEO