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Ömer Halisdemir davasında karar çıktı

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili yargılanan 18 FETÖ'cü terörist, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

AA | 19.04.2018 - 10:14..
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Ömer Halisdemir davasında karar çıktı

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine ipotek koymaya çalışan FETÖ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın eden milletin tokadını yedi.

15 TEMMUZ KAHRAMANI ÖMER HALİSDEMİR

Millet meydanlarda vücutlarına tanklara siper ederken, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da büyük bir kahramanlık sergilendi.

O kahraman, Astsubay Ömer Halisdemir'den başkası değildi.

Ömer Halisdemir davasında karar çıktı

SEMİH TERZİ'Yİ YERE SERDİ

Komutanından aldığı "Darbeci Semih Terzi'yi öldür" emrini düşünmeden kabul eden şehit Halisdemir, darbecilerin arasına sızarak kanlı planlar yapan hain Semih Terzi'yi etkisiz hale getirdi.

Ölümü bir an bile düşünmeden görevini yerine getiren Ömer Halisdemir, darbeci teröristler tarafından şehit edildi.

Ömer Halisdemir davasında karar çıktı

18 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Milletin kalbinde büyük bir yer edinen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in katilleri, bugün son kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, davada 18 sanığın tamamına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ömer Halisdemir'in son görüntüleri VİDEO

Darbeci general Semih Terzi'nin vurulduğu an VİDEO

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