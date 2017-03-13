Ömer Halisdemir için 600 kilometre yol yürüdü

Şehit Ömer Halisdemir’in kabrinde dua eden Ömer Koç, memleketinden aldığı vatan toprağını şehidin mezarına bıraktı, daha sonra şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir’i ziyaret etti.

13 GÜN YÜRÜDÜ

Burdur’dan yola çıktıktan 13 gün sonra Niğde’ye ulaşan Osman Koç: “15 Temmuz yaratık olaylarında komutanının ’Oğlum bu işin içinde şehitlikte var. Hakkını helal et sakın bu hainleri yaratıkları sokma birliğine’ diyor. Anlından vuruyor yaratık generali ama kendi de şehit oldu. Kahramanımıza o zaman gelmek istedim gelemedim. Bu güne nasipmiş. Toprak getirdim memleketten kabrine serptim. Bayrak getirdim. Babasının elini öptüm.” dedi.

“13 gündür yoldayım. Yollarda bütün vatandaşlardan ilgi gördüm" diyen Osman Koç, "Hiçbir kötü olayla karşılaşmadım. Bendeki sevdayı fazlasıyla millette vatandaşta gördüm. Ömer Halisdemir kahramanımıza herkes selam gönderdi. Bu sevda bu milletin yüreğinde olduğu sürece bizim Cumhuriyetimizin ilelebet ayakta kalacağına hiç bir kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

BACAĞINDAN SERUM TAKTILAR

Niğde’ye dün akşam saatlerde ulaşan Koç, bacağında şişme olması nedeniyle Bor Devlet Hastanesinde tedavi gördüğünü belirterek: “Rahatsızlandım bacağımdan serum takıldım. Ne kadarda serum takılsa 600 kilo metre yol yürüdüm. Zorlandım. Zorlandığıma da değdi. Kahraman şehidimize sevdama kavuştum.” dedi.

ANKARA'YA GİDECEK

Koç, Ankara’da da 15 Temmuz’da 45 polisin şehit düştüğü Polisi Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret edecek, ardından TBMM’ye giderek taşıdığı Türk bayrağını Meclis’e emanet edecek.