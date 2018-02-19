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Ömer Halisdemir'in son görüntüleri

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi vurmadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

AA | 19.02.2018 - 19:18..
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Ömer Halisdemir'in son görüntüleri

Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın 12. celsesi görüldü.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bilirkişi raporuna o gece yaşanan görüntüler de girdi. Kamera kayıtlarına Halisdemir’in Aksakallı’dan "darbeci Terzi’yi vur" emrini aldığı telefon görüşmesi yansıdı.

Ömer Halisdemir'in son görüntüleri VİDEO

EMRİ ALDI, DARBECİYİ VURDU

Telefonla konuşmasından bir müddet sonra dışarıya çıkan Halisdemir, darbeci Terzi’yi gözünü kırpmadan vurdu.

Bu anlardan bir müddet sonra darbe sanığı askerlerin Terzi’yi içeriye taşıdıkları, bir müddet sonra da dışarıya çıkardıkları görüldü.

Ömer Halisdemir'in son görüntüleri

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