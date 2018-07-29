Omuz atma kavgasında hastanelik oldu

1 Sapanca'da 1 kilo 'yeşil kokain' ele geçirildi Sakarya Sapanca'da 1 kilo "skunk" da denilen yeşil kokain yakalandı.

2 Yaşlı adamı gözaltına alan polislere soruşturma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da tartıştığı doktorun beyaz kod vermesiyle olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınırken kalp krizi geçirip ölen yaşlı adamın ailesini aradı.

3 Talisca gollerine devam ediyor Beşiktaş'tan Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca, ilk maçında hat-trick yapmıştı. Brezilyalı futbolcu ikinci maçında da 2 gol attı ve iki maçta 5 gole ulaştı.

4 ABD'de Putin portreli protesto ABD’nin Colorado eyaletindeki hükümet binasına kimliği belirsiz bir kişi, ülkenin eski başkanlarının tablolarının bulunduğu duvarın önüne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tablosunu koydu.

5 Diriliş Kilisesi'nde Papaz Brunson'ın için dua edildi FETÖ üyesi olmaktan yargılanırken geçtiğimiz günlerde ev hapsi şartıyla serbest kalan ABD'li papaz Brunson için görev yaptığı Diriliş Kilisesi'nde dua edildi.

6 Alman Bakan: Mesut tartışması itibarımızı zedeledi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkede ırkçı saldırıların artmasının ve Almanya'nın bununla gündeme gelmesinin kendileri için utanç verici olduğunu söyledi.