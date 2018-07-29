Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde, Merkez Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Sait Arslan ile bir grup arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma sonrası gruptaki 5 kişi Arslan'a saldırdı.
Sokak ortasında dakikalarca darbedilen Arslan'ı vatandaşlar kurtardı. Ancak bir süre sonra grup tekrar Arslan'a saldırdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve şişlikler oluşan Arslan, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya karışan saldırganlar ise kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Omuz atma kavgasında hastanelik oldu ViDEO