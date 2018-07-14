taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

Önce otomobile sonra da polis aracına çarptı

İzmit'te kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, önce karşıdan gelen otomobile, ardından da yol kenarında bekleyen polis aracına çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.

DHA | 14.07.2018 - 22:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Körfez Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Yağız Güngör yönetimindeki 06 EU 501 plakalı hafif ticari araç, önce karşıdan gelen Hasan Selçuk yönetimindeki 34 BF 152 plakalı otomobile, ardından da yol kenarında bulunan polis aracına çarptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hafif ticari araçta bulunan Fethi Güngör, Yağız Güngör ve otomobil sürücüsü Hasan Selçuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Önce otomobile sonra da polis aracına çarptı

Önce otomobile sonra da polis aracına çarptı

Önce otomobile sonra da polis aracına çarptı

Önce otomobile sonra da polis aracına çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte

332
Adnan Oktar'a destek eylemi

Adnan Oktar'a destek eylemi

551
Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü

Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü

174
Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama

Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama

263
Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi

250
Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı

Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı

101
Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

250
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM