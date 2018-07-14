Önce otomobile sonra da polis aracına çarptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir görüşme gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Akımı ve Akkuyu projelerinin sürecinden memnuniyetini belirtti.

Şule Çet'in bir plazanın 20. katından düşerek ölmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Çağatay A. ve Berk A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’nın Erkenek Mahallesinde bulduğu yavru ceylanı evinde bakımını yapan kamyon şoförü daha sonra ceylanı yetkililere teslim etti.

1 Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte Sinem Gedik-Mustafa Ceceli arasındaki davada tüm geçmişin yeniden yorumlanmasına neden olacak bir detay ortaya çıktı.

2 Adnan Oktar'a destek eylemi Gözaltına alınan Adnan Oktar'a destek veren bir grup, Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

3 Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü İstanbul'a gelen dünyaca ünlü sanatçı Shakira'yı izlemeye giden Aleyna Tilki, "Bana 30 bin az" dedi.

4 Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama Sinem Gedikli ile samimi görüntüleri ortaya çıkan İntizar, Mustafa Ceceli'nin yaptığının namussuzluk olduğunu söyledi.

5 Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi Bosna'nın NATO'ya katılımını ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye'deki gündemlerden bedelli askerliğe değindi. Başkan, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz." dedi.

6 Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinde Kraliçe II. Elizabeth ile bir araya geldi. Donald Trump'ın askeri geçit töreninde kraliçeyi umursamayan bir tavır takınması eleştirilere neden oldu.