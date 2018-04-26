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Önce yılan sonra ayı ve köpek balığı saldırdı

ABD'de yaşayan 20 yaşındaki McWilliams'ın hayvanlarla başı dertte. Son 3 buçuk yılda yılan, ayı ve köpek balığı saldırısına uğrayan talihsiz adam, yaşadıkları nedeniyle şaşkın.

AA | 26.04.2018 - 07:21..
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ABD yerel basınında yer alan haberlerde, geçen hafta Hawaii açıklarında yüzerken köpek balığı saldırısına uğrayarak bir bacağından derin yara alan McWilliams'ın, daha önce uğradığı ayı ve çıngıraklı yılan saldırılarında şans eseri hayatta kaldığı aktarıldı.

Önce yılan sonra ayı ve köpek balığı saldırdı

SALDIRIDAN SONRA KIYIYA GERİ YÜZDÜ

Köpek balığı saldırısının ardından bacağına 7 dikiş atılan McWilliams, "En korkuncu kıyıya geri yüzmek oldu" ifadesini kullanarak, yüzerken bacağından akan kanları köpek balığının takip etmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Colorado'da geçen temmuz ayında kamp yaparken büyük bir ayının saldırısına uğradığını anlatan McWilliams, hayvanın pençesiyle ensesinden yara aldığını, yere düştüğünde kaçmayı başardığını kaydetti.

Utah eyaletinde de 3 buçuk yıl önce çıngıraklı yılan tarafından ısırıldığını belirten McWilliams, şans eseri vücuduna az miktar zehir girmesi sonucu kısa bir süre hastalık geçirdiğini ifade etti.

ŞANSLI MI ŞANSSIZ MI KARAR VEREMİYOR

McWilliams, açık havada çok zaman geçirdiğini ancak tüm bu başına gelenlerden dolayı gerçekten şanssız mı yoksa hayata kaldığı için şanslı mı olup olmadığını henüz anlayamadığını belirtti.

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