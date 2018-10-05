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Onların dilinden anlamak için: Kedi Kafası

60 bölüme ayrılmış bu kitaptan sonra kedileri anlayacak ve kendi özeleştirinizi yapacaksınız…

Özel İçerik | 05.10.2018 - 12:27..
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kedi kafası

Evinizde birlikte yaşadığınız bir kedi varsa farketmişsinizdir ki, o evin sahibi artık siz değilsinizdir. Siz bir kediyi değil, kedi sizi sahiplenmiştir. Öyleyse bu durumda bizim bu sevimli dostlarımızı iyi tanımamız gerekiyor. Onların da zekasını hafife almadan ilerlemeli. Çünkü Freud’un da dediği gibi, “Bir kediyle geçirilmiş zaman boşa harcanmış değildir”.

İşte “Kedi Kafası”, tüm zamanlarımız daha da anlamlı olsun diye yazıldı…

Kedi Kafası - Neil Somerville

(Neil Somerville)

KEDİ KAFASI

Bilim insanlarının tahminine göre yaklaşık 9500 senedir insanların var olduğu her ortamda kedigiller de doğadaki varlığını sürdürmüş. Belki de bu sebepten bir arada yaşamının bir yolunu buluyoruz. Yine de öğrenmemiz gerekenler de var. Bu kitap, bize, kedilerden öğreneceğimiz ve kendimiz olmaktan vazgeçmeden daha kaliteli bir hayat sürmek için ihtiyaç duyacağımız 60 ders veriyor.

Kedilerin davranışlarından yola çıkan Neil Somerville, insanlara uygulayabileceği 60 ders çıkarmış, evet. En hassas noktaları baz alan Somerville, 60 bölüme ayırdığı kitabında her bölüme bir başka yazardan alıntı ile başlıyor. Bölümün içine girdikçe de elbet kendi kedinizden bir örnek buluyorsunuz. Mesela bence her bölümde en az bir özellik Latte’ye (kedim) ait :)

Kedi Kafası - Neil Somerville

(Latte)

- Karşılarına çıkan bir fırsatı nasıl değerlendiriyorlar?

- İyi bir izlenim bırakmak için ne yapıyorlar?

- İkna etmekte nasıl bu kadar başarılılar?

- Güçlü taraflarını nasıl kullanıyorlar?

Düşünün, parkta gördüğümüz bir kediyi sevmek isterken bile ne çok soru geçiyor aklımızdan. İşte bu 60 dersle hepsini halledebiliriz. Zira onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Ayrıca Kedi Kafası nasıl bir kedi sahibi olduğunuzu ölçmenize de yardımcı. Tüm kediseverler için enfes bir öğretici…

Kedi Kafası - Neil Somerville

Kedi Kafası

Neil Somerville

Çev.: Zehra Onat

Portakal Kitap

S.: 136

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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