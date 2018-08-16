Önündeki araca çarpan sürücü, her şeyini bırakıp kaçtı

Babası Cüneyt Arkın'ı hastaneden eve çıktığını söyleyen oğlu Kaan Cüreklibatur, eşi ve çocuklarıyal Bodrum'daki tatiline devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da evden kaçan bir papağan, itfaiye ekibinin tüm çabasına rağmen yakalanamadı.

Mesut Özil'in sevgilisi Türk kökenli İsveç vatandaşı olan oyuncu ve manken Amine Gülşe, Zonguldak'a gitti.

Senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bu yıl 43’üncüsü düzenlenecek Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) Onur Listesi’nde yer aldı.

1 Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı UEFA Süper Kupa finalinde, iki İspanyol ekibinin kıyasıya mücadele ettiği ve uzatmalara giden karşılaşmayı Atletico Madrid kazandı.

2 4 katlı apartmanın çatısından atladı Çanakkale'de bir genç, 4 katlı apartmanın çatısından kendini boşluğa bırakarak ağır yaralandı.

3 'Türk Lirası adil değerinin altında' Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsü, Türk Lirası'nın 'adil değerinin altında' olduğunu bildirdi.

4 Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın Prokopis Pavlopulos, Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerin tahliye edilmesi için 'mutluluk verici bir gelişme' dedi.

5 Tesadüfen bir nükleer savaş çıkabilir ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Rusya, ABD ya da Çin'in tesadüfen dünya çapında nükleer savaş başlatabileceklerini yazdı.

6 Çocukların su bulduğu yaylada köylüler kutlama yaptı Kars'ın Digor ilçesi yaylalar mevkiinde karayolunun altından çıkan, hayvan otlatan çocukların bulduğu su kaynağı, köylüleri sevince boğdu.