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Önündeki araca çarpan sürücü, her şeyini bırakıp kaçtı

Muğla'da seyir halindeyken aynı şeritten giden otomobile arkadan çarpan otomobil sürücüsü aracın anahtarı ve cep telefonunu bırakarak kayıplara karıştı.

İHA | 16.08.2018 - 06:48..
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Yatağan ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen 45 VY 617 plakalı otomobil, aynı şeritten önünde seyir halindeki Sait Türedi yönetimindeki 81 BP 509 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Önündeki araca çarpan sürücü, her şeyini bırakıp kaçtı

ÇARPMANIN ETKİSİYLE 500 METRE İLERİDE DURABİLDİ

Kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre ileride durabilen çarpılan aracın sürücüsü, çarpan aracın yanına geldiğinde sürücüye ulaşamadı. Araç çevresinde sürücüyü göremeyen Türedi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Önündeki araca çarpan sürücü, her şeyini bırakıp kaçtı

TELEFONUNU DA BIRAKIP KAÇTI

Olay yerine gelen ekipler, çarpan aracın içerisinde sürücüye ait olduğu düşünülen cep telefonu ve aracın anahtarını buldu.

Ekipler, araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Türedi’nin kullandığı aracın, Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde rahatsızlanan yakınlarını Yatağan Devlet Hastanesi’ne sevk eden ambulansa yetişmeye çalıştıkları öğrenildi.

Önündeki araca çarpan sürücü, her şeyini bırakıp kaçtı

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