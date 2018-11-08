Onur Ünlü: Bana sübyancı diyorlar

Kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile ilişki yaşayan Onur Ünlü, kendisine yöneltilen tehdit içerikli ifadeler nedeniyle savcılığa şikayette bulundu.
"BANA SÜBYANCI DEDİLER"
"26 yaşındaki Hazar Ergüçlü ile ilişkim nedeniyle sosyal medyada hedef haline getiriliyorum" diyen Ünlü, "Torunun yaşındaki kızla berabersin, sübyancı' diyerek hakkımda linç kampanyası düzenleniyor." ifadesini kullandı.
"FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALABİLİRİM"
Ünlü, "Söz konusu eleştiriler, küçük düşürücü küfürler; itibarıma, haysiyetime yönelik ağır ithamlar. Bu yüzden halk bana karşı öfkeyle yaklaşıyor. Fiziksel bir şiddete maruz kalabilirim." diyerek 61 sosyal medya kullanıcısından şikayetçi oldu.