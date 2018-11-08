Onur Ünlü: Bana sübyancı diyorlar

Bakan Soylu, "Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık" dedi.

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Kalp krizinin altından şantajlı gasp girişimi çıktı

Adana’da bir evde kalp krizi geçirdikten sonra ölü bulunan bir kişi; bir kız tarafından aşk vaadiyle kandırılıp bir eve getirilerek burada kıyafetleri çıkartıldıktan sonra şantaja uğradı.