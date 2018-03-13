Opel Grandland X'in Türkiye fiyatı belli oldu

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Opel'in çok şey beklediği yeni SUV'si Grandland X için Türkiye satış bedeli açıklandı.

Özellikle 2017 üretimi olan Grandland X'lerde, muadillerine eşdeğer fiyatlar dikkat çekiyor.

DOLU PAKET İLE BOŞ PAKET ARASINDA BÜYÜK FARK

2017 üretimi olan Grandland X'lerde, boş paket ile dolu paket arasında yaklaşık 60 bin liralık bir fark bulunuyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip, 130 beygir gücünde ve manuel vitesli Enjoy paket 128 bin 500 liradan satışa sunulurken, 1.6 litrelik dizel motora sahip 120 beygir gücünde ve otomatik şanzımanlı Excellence paket 186 bin 200 liradan alıcılarını bekliyor. Pek çok ara modele de sahip olan 2017 model Grandland X'ler, 8 farklı fiyat seçeneğine sahip.

2018 MODELDE FİYATLAR ÜST SINIRA YAKIN

Grandland X'in 2018 yılı üretimi olan modellerinin açıklanan satış bedeli rakamlarında, tüm paketlerde 2017 üretimi olanlara oranla yaklaşık 15 bin liralık bir fark bulunuyor. 1.2 litrelik benzinli motor ve manuel vites seçeneğiyle en düşük fiyata sahip Enjoy paket 140 bin 900 liradan satışa sunulurken, modelin en üst paketi olan 1,6 litrelik benzinli motor ve otomatik şanzımana sahip Excellence paket 222 bin 900 liraya katalogda yerini aldı.