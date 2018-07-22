Opera, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca, 18 Mart 1912'de İstanbul'da İran Ermenisi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

Asıl adı İrma Felegyan olan ve müzikli oyunlarda İrma Toto adını kullanan Karaca, 1930'lu yıllarda Ömer Aydın'ın operetinde sahne aldı.

Toto Karaca, 1939 yılında Azeri Türk kökenli tiyatro sanatçısı Mehmet Karaca ile evlendi. Karaca, 1960'ta İstanbul Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

SİNEMAYA GEÇİŞ YAPTI

Kılıbıklar" filmiyle 1947'de tiyatrodan sinemaya geçiş yapan Karaca, komedi filmlerinde Rum ve Ermeni rollerini oynadı. Daha sonra "Bizim kız", "Yasemin", "Bağda Gül", "Kadının Fendi", "Gülünüz Gülünüz" gibi sinema filmleri ve "Darısı Başınıza" ile "Komşumuz Balta Ailesi" televizyon dizilerinde rol aldı. Rock şarkıcısı Cem Karaca'nın annesi olarak tanınan sanatçı, 22 Temmuz 1992'de İstanbul'da hayata veda etti.

Cenaze töreni Kumkapı Patriklik Kilisesinde yapılan Karaca, Şişli Ermeni Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Toto Karaca'nın rol aldığı filmlerin bazıları şöyle: "1947 - Kılıbıklar, 1947 - Bağdagül, 1948 - Keloğlan, 1949 - Yalan, 1952 - İstanbul Yıldızları, 1953 - Eğlence Bülbülleri, 1955 - Izdırap Şarkısı, 1962 - Leyla, 1977 - Gülünüz Güldürünüz, 1977 - Bizim Kız, 1988 - Yasemin."