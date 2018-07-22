taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

Opera, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca

Türk sinema tarihinde önemli karakter oyuncuları arasında yer alan tiyatro ve opera sanatçısı Toto Karaca, vefatının 26. yılında kabri başında anılacak.

AA | 22.07.2018 - 09:36..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Opera, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca, 18 Mart 1912'de İstanbul'da İran Ermenisi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

Asıl adı İrma Felegyan olan ve müzikli oyunlarda İrma Toto adını kullanan Karaca, 1930'lu yıllarda Ömer Aydın'ın operetinde sahne aldı.

Toto Karaca, 1939 yılında Azeri Türk kökenli tiyatro sanatçısı Mehmet Karaca ile evlendi. Karaca, 1960'ta İstanbul Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

Opera, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca

SİNEMAYA GEÇİŞ YAPTI

Kılıbıklar" filmiyle 1947'de tiyatrodan sinemaya geçiş yapan Karaca, komedi filmlerinde Rum ve Ermeni rollerini oynadı. Daha sonra "Bizim kız", "Yasemin", "Bağda Gül", "Kadının Fendi", "Gülünüz Gülünüz" gibi sinema filmleri ve "Darısı Başınıza" ile "Komşumuz Balta Ailesi" televizyon dizilerinde rol aldı. Rock şarkıcısı Cem Karaca'nın annesi olarak tanınan sanatçı, 22 Temmuz 1992'de İstanbul'da hayata veda etti.

Cenaze töreni Kumkapı Patriklik Kilisesinde yapılan Karaca, Şişli Ermeni Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Toto Karaca'nın rol aldığı filmlerin bazıları şöyle: "1947 - Kılıbıklar, 1947 - Bağdagül, 1948 - Keloğlan, 1949 - Yalan, 1952 - İstanbul Yıldızları, 1953 - Eğlence Bülbülleri, 1955 - Izdırap Şarkısı, 1962 - Leyla, 1977 - Gülünüz Güldürünüz, 1977 - Bizim Kız, 1988 - Yasemin."

Opera, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

20
İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor

İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor

30
Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda

Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda

30
Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

9
Beren Saat bikinili fotoğrafını paylaştı

Beren Saat bikinili fotoğrafını paylaştı

111
Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi

Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi

17
Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi

Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM