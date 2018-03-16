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Operasyondan önce poz veren teröristlerin tamamı öldü

Afrin'de devam eden operasyondan önce, poz vererek "Afrin'i savunacağız." diyen kadın teröristlerin tamamı temizlendi.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 08:51..
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Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla sürerken bölgeden teröristler adım adım temizleniyor. Operasyonda öldürülen teröristlerden ise geriye silahları ve paçavraları kalıyor.

NOTLA BİRLİKTE PAYLAŞMIŞLARDI

Teröristlerden 15 kişilik bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce 8 Ocak'ta çektikleri bir fotoğrafı "Afrinli genç kızlar Afrin'i savunmaya hazır" notuyla Twitter ve Facebook'ta paylaşmıştı. Fotoğraftaki tüm PKK/YPG'li teröristlerin öldürüldüğü ortaya çıktı.

KAMIŞLI'DA 2 AY EĞİTİM

Öldürülen kadın teröristler, YPG'nin kadın yapılanmasının sözde komutanı tarafından Kamışlı'da 2 ay boyunca silahlı eğitimi almış ve Afrin kırsalına gönderilmişti.

Operasyondan önce poz veren teröristlerin tamamı öldü

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