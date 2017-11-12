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Öpüşme sahneleri Özcan Deniz'in sevgilisini kızdırdı

Özcan Deniz'in hamile olan sevgilisi Feyza Aktan, filmdeki öpüşme sahnelerini izleyince ünlü oyuncuya tepki gösterdi.

12.11.2017 - 12:01
  1. Haberler
  2. Magazin

Özcan Deniz, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Feyza Aktan ile evlilik yoluna girdi.

KRİZ ÇIKARAN SAHNELER

4 aylık hamile olan Aktan, nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Özcan Deniz ile öpüşme sahneleri yüzünden kavga etti.

Özcan Deniz'in son filminde Meryem Uzerli ile öpüştüğü sahneyi gören Feyza Aktan, çılgına döndü.

Öpüşme sahneleri Özcan Deniz'in sevgilisini kızdırdı

"HAMİLE OLDUĞU İÇİN ÇOK HASSAS"

Posta'nın haberine göre; Özcan Deniz, konuyla ilgili; "Feyza hamile olduğu için çok hassas. Onu, bunun bir iş olduğuna ikna edemiyorum." dedi.

Öpüşme sahneleri Özcan Deniz'in sevgilisini kızdırdı

Öpüşme sahneleri Özcan Deniz'in sevgilisini kızdırdı

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