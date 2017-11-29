Oray Eğin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığını yazdı

Oray Eğin, Habertürk'teki köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi yetenekleri ile deviremediği hükümeti, üçüncü güçlere umut bağlayarak devirmek istediğini yazdı.

Ancak muhalefet liderinin kör bir Erdoğan düşmanlığı yaşadığını belirten Eğin, bu nedenle, Zarrab davasının Türkiye’nin ekonomik özgürlüğü ve bağımsızlığına darbe teşebbüsü olduğunu görmediğini yazdı.

FETÖ'CÜLER ERDOĞAN KARŞITLARINI GAZA GETİRİYOR

Eğin, "Zarrab'ın dahil olduğu davada, jüri seçiminde çıkar çatışması olmaması adına sorulacak isimlerin olduğu listeler sanki tanık ya da sanıkların olduğu şok belgelermiş gibi sunuluyor. Ne yazık ki en aklı başında, en okumuş-yazmış insanlar bile bu tuzağa düşüyor." diyerek, dünyanın dört bir yanından muhalif gazeteci kılığındaki kripto FETÖ’cülerin algıyı yöneterek Türkiye’deki Erdoğan karşıtlarını gaza getirdiğini ifade etti.

ATLETLİ MUHALEFET KÖR BİR ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu oyuna geldiğini ifade eden Eğin, 'Atletli muhalefet'in kendi yeteneğiyle hükümeti deviremeyince üçüncü güçlere umut bağladığını söyledi:

"Kendi yeteneğiyle sandıkta Erdoğan’ı bir türlü deviremeyen anamuhalefet, umudunu yine üçüncü bir güce bağlamış. 15 Temmuz’da CHP milletvekilleri heyecanlı tweet’ler atıyordu, Zarrab davasına da muhalefet özel ilgi gösteriyor. Gönüllerinden geçen, ABD’de görülen bu dava yüzünden Türk hükümetinin düşmesi. Düşse bile seçmen CHP’ye mi görev verecek sanki...

Kör bir Erdoğan düşmanlığından Zarrab davasının Türkiye’nin ekonomik özgürlüğü ve bağımsızlığına dünyanın şerifi tarafından indirilmeye çalışılan bir darbe olduğunu görmüyor muhalefet."