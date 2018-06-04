ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, milletin seçimiyle bu göreve devam etmeye çok yakın.

CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİ

Seçimlere 19 gün kala yayınlanan anketlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğu görülüyor.

Deneyimli araştırma şirketi ORC, kamuoyunun nabzını tuttu.

İLK TURDA BİTİYOR

Seçimlere 19 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; adaylar şu oy oranlarında:

Recep Tayyip Erdoğan: 53,4

Muharrem İnce: 23,8

Meral Akşener: 11,5

Selahattin Demirtaş: 8,7

Temel Karamollaoğlu: 2,1

Doğu Perinçek: 0,5