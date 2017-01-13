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ORC'nin özel gündem araştırması

ORC anketine göre, Anayasa değişikliği redefanduma gitmesi halinde yüzde 62 destekle kabul edilecek.

13.01.2017 - 09:16
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ORC'nin özel gündem araştırması

ORC'nin özel gündem araştırması

ORC Araştırma Şirketi tarafından 36 ilde 10-11 Ocak tarihleri arasında 2 bin 340 kişi ile "CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi" yöntemiyle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMA GİDERSE..

Vatandaşın, Anayasa değişikliğine verdiği destek yüzde 62. Referandum olması halinde hayır oyu verecek olanların sayısı yüzde 38'de kaldı.

ORC'nin özel gündem araştırması

YÜZDE 72 OHAL'DEN MEMNUN

Ankete katılanlara Cumhurbaşkanlığı sistemi, OHAL ve dövizdeki artış ile ilgili güncel konularda sorular yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 72.6'sı OHAL uygulamasından rahatsızlık duymadığını belirtirken, "Dövizin yükselmesi 15 Temmuz'u bertaraf eden Türk halkına karşı yapılan ekonomik darbedir ifadesini katılıyor musunuz?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 70 oldu..

ORC'nin özel gündem araştırması

ORC'nin özel gündem araştırması

ORC'nin özel gündem araştırması

ORC'nin özel gündem araştırması

ORC'nin özel gündem araştırması

ORC'nin özel gündem araştırması

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