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ORC'nin yerel seçim anketi

24 Haziran seçimlerinde en yakın tahmini yapan anket şirketi ORC, yerel seçimler için yaptığı son anketi paylaştı.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 07:45..
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ORC'nin yerel seçim anketi

Siyasiler Mart 2019 seçimlerine odaklandı.

Liderler ittifak görüşmeleri gerçekleştirirken aday olmaya hazırlananlar, partilerinin vereceği kararı bekliyor.

ORC Araştırma Şirketi 7-13 Ekim tarihleri arasında yaptığı yerel seçim anketini paylaştı.

Anket için 5 bin 186 katılımcıyla detaylı bir şekilde görüşüldü.

PARTİLERİN POLİTİKASI BU SEÇİMDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Ankette yüzde 20'ye yakın bir kitle oyunun açıklanacak adaya bağlı olduğunu söylüyor. Bu da ittifak görüşmesi yapan partilerin izleyeceği politikanın ne denli önemli olduğunu gösteriyor.

İşte anket sonuçları:

AK PARTİ: %32,4

CHP: %23,9

MHP: %15,7

HDP: %5,1

İYİ PARTİ: %2,4

DİĞER: %0,9

ADAYA BAĞLI/KARARSIZ: %19,6

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